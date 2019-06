Médicos y maestros de Honduras, que este miércoles levantaron un paro de seis días, aseguraron que no existen las "condiciones mínimas" para iniciar un diálogo con el Gobierno hondureño y exigieron la mediación de un experto internacional para facilitar el proceso.

"No están dadas las condiciones mínimas que nosotros exigimos que se dieran para el diálogo, así que mientras éstas no se den no vamos a dialogar", subrayó la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa.