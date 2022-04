Sabrina Van Tassel, la cineasta convertida en "ángel" que salvó a Melissa Lucio, no ha parado de hablar con la prensa desde que un tribunal de Texas ordenara in extremis suspender la ejecución de esta latina de 53 años. Y es que muchos consideran que, de no ser por ella, la historia hubiera tenido un final trágico.

"Ángel" es el calificativo que ha utilizado no solo la propia Melissa para describir a la cineasta cuando habló en exclusiva para Efe desde el corredor de la muerte de Mountain View (Texas), sino también por la madre de la acusada, Esperanza Treviño, y la hermana Diana Cerda.