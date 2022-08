El Gobierno mexicano elevó este viernes a 11 la cifra de muertos y a 6 la de detenidos tras la jornada violenta del jueves en la fronteriza Ciudad Juárez, donde un grupo criminal provocó un motín en una cárcel y después asesinó a ciudadanos, incluyendo un periodista de radio local.

"Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil e inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente", informó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.