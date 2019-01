Un salvadoreño que pidió refugio en una iglesia de Colorado denunció hoy la "injusticia" que supuso que el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos le impidiera enterarse de que su caso migratorio había sido reabierto y le haya abocado a la deportación.

"Los políticos, los gobernantes, los que no son inmigrantes deben tomar consciencia de la injusticia de que me deporten porque el correo no entregó una carta y porque las cortes están cerradas", dijo a Efe Miguel Ramírez Valiente, refugiado en la Iglesia Unitaria Universalista All Souls en Colorado Springs, al sur de Denver.