Migrantes haitianos que esta semana llegaron a Honduras, en ruta hacia Estados Unidos en un viaje que iniciaron desde Chile, denunciaron haber sido víctimas de abusos de autoridades y "coyotes" en todos los países que han recorrido.

"En Perú, la Policía me ha robado cuando yo pasé por la aduana; me han robado, en Ecuador, la Policía me hizo bajar del autobús y me han dicho si tú no pagas 100 o 200 dólares, te vamos a mandar de vuelta", dijo a Efe un haitiano que se identificó como Cevenson Beneche, de 26 años, quien salió de su país el 2 de enero de 2017.