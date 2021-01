Centros sanitarios a través de EE.UU. han tenido que comenzar a cancelar miles de citas para suministrar la vacuna contra la covid-19 ante la escasez de dosis, lo que está provocando desesperación e interrogantes sin respuesta de funcionarios de salud.

La situación es especialmente grave en Texas, que tiene un promedio de alrededor de 20.000 nuevos casos al día, lo que genera preocupaciones sobre si los funcionarios podrán frenar la propagación cuando no puedan conseguir las vacunas que necesitan desesperadamente para hacerlo, indica este sábado The New York Times.