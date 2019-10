Trabajadores intentan contener y limpiar las manchas de petróleo que contaminan la playa Lagoa do Pau en el municipio de Coruripe, estado Alagoas (Brasil). EFE/ Carlos Ezequiel Vannoni/Archivo

El ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, reafirmó este martes que el petróleo que desde comienzos de septiembre ha aparecido en unas 200 playas de todo el litoral nordeste de Brasil fue producido en Venezuela, aunque admitió que se desconoce cómo se produjo su derrame.

"No solo Petrobras (petrolera estatal) si no también otros laboratorios hicieron la comparación de las muestras de petróleo. Primero fue hecha una comparación con petróleo de origen brasileño y fue descartado porque no hay coincidencia molecular de ese petróleo con el nacional", afirmó Salles en declaraciones que concedió a periodistas en la ciudad de Recife.