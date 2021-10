Nicaragua asistirá con una "posición ambigua" a la Cumbre de Cambio Climático (COP26), que arrancará el domingo en Glasgow (Escocia), ya que por un lado exigirá "justicia climática", pero por otro no hace lo propio para mejorar su situación, dijo este jueves el observador del evento por la sociedad civil nicaragüense, Amaru Ruiz.

"La posición de Nicaragua ha sido ambigua. Al principio no reconoció el Acuerdo de París (sobre medidas para la reducción de gases de efecto invernadero) y rectificó su posición para no quedarse fuera del Fondo Verde del Clima. Habla de justicia climática, pero no la ejerce en el país", dijo a Efe Ruiz, director de la Fundación del Río, en una entrevista telemática desde el exilio.