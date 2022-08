San Francisco (United States), 09/08/2022.- People wait in line in the early morning to get a monkeypox vaccine at Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center (ZSFG), Monkeypox vax clinic in San Francisco, California, USA, 09 August 2022. Personas hacen cola de madrugada para vacunarse contra la viruela del mono en el Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center (ZSFG), en San Francisco, California, este 9 de agosto de 2022. EFE/EPA/John G. Mabanglo