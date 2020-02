Miles de personas convocadas por la organización social Barrios de Pie marcharon este jueves por Buenos Aires y llevaron a varias cadenas de supermercados su protesta por la subida en los precios de los alimentos, que, consideran, "no tiene ninguna justificación".

"(Los precios) han pegado saltos que no tienen ninguna justificación. No aumentó el dólar, no aumentaron los combustibles, las tarifas están congeladas ¿Por qué aumentaron así los alimentos?", destacó a Efe Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.