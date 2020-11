Perú llegó este viernes a 946.087 casos totales y 35.484 fallecidos por la covid-19, tras detectar 924 nuevos infectados y 38 decesos en las últimas 24 horas, mientras las autoridades sanitarias comenzaron un estudio de la prevalencia de la enfermedad en Lima y el puerto vecino del Callao.

El último reporte el Ministerio de Salud (Minsa) también informó de otros 203 recuperados, lo que elevó a 873.970 el total de personas que recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su aislamiento domiciliario.

De esa manera, en Perú hay actualmente 36.633 casos activos de la enfermedad, de los cuales 4.576 permanecen hospitalizados, 984 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

ESTUDIO EN LIMA Y CALLAO

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante este fin de semana iniciará un estudio de prevalencia de la covid-19 en Lima y el Callao para obtener información que ayudará a identificar los factores de riesgo de la enfermedad, conocer la persistencia de los anticuerpos en los contagiados y proteger a la población ante una posible segunda ola.

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), Luis Rodríguez, señaló que para este estudio se deberán obtener muestras en personas a las que se le aplicarán tres tipos de pruebas, respectivamente.

La primera será la llamada "prueba rápida", la segunda la de quimioluminiscencia, que permitirá detectar anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, y la tercera, el test de neutralización para covid-19, que permite descartar reacciones cruzadas con otros virus o gérmenes que habiten en el organismo de la persona.

"Esta última también se aplicará en algunas regiones donde se sospecha que los resultados de las pruebas pueden ser alterados por la presencia de otras enfermedades como el dengue", detalló.

EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA

Rodríguez destacó que para este estudio se desplegará más de 150 Equipos de Respuesta Rápida (ERR) e instó a la población "a colaborar con los profesionales de salud", quienes se desplazarán en Lima hasta este domingo y en el Callao desde el lunes hasta el siguiente viernes.

Los resultados del estudio de prevalencia serán ofrecidos una vez que el Minsa termine de procesar la información y, progresivamente, se replicará en todas las regiones del país.

El Minsa resaltó que la selección de la muestra ha sido coordinada con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y se ha determinado que en cada vivienda se invitará a participar a un integrante del grupo familiar, siempre que sea mayor a cinco años.

15 MILLONES DE DOSIS DE VACUNA

Este viernes el empresario Carlos Neuhaus, quien integra un equipo de expertos privados que apoyan en las negociaciones para que Perú adquiere la futura vacuna contra la covid-19, declaró en la emisora RPP Noticias que su país ya tiene aseguradas unas 15 millones de dosis.

"Nosotros tenemos 9,9 millones de vacunas de Pfizer y la de Covax Facility, que aproximadamente pueden ser unos 6 millones de vacunas", señaló antes de aclarar que eso no es "mucho", ya que Perú tiene casi 33 millones de habitantes.

Precisó que la vacuna que se conseguirá mediante el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la covid-19 (Mecanismo Covax Facility) solo estaría en el país a mediados de 2021, mientras que Pfizer entregaría 1,5 millones de dosis durante el primer trimestre.

Adelantó que de aprobarse pronto la vacuna de Pfizer a nivel internacional, pueden llegar unas 50.000 dosis al país en diciembre próximo, mientras que Perú también conversa con otros laboratorios y farmacéuticas para adquirir dosis de otras candidatas a vacunas.

RETOS A SUPERAR

Neuhaus dijo que la compra de las vacunas es solo uno de los retos que enfrenta el país, ya que aún se tiene que definir la forma de transportarlas, además de las capacidades de almacenamiento en frío que son necesarias para conservarlas.

"Las capacidades de frío, en Perú, creo que todavía no hemos definido, no hay mucha información al respecto, pero lo que podemos indagar por terceras personas es que no hay suficientes. Se necesita un poco de transparencia", remarcó.

El empresario sostuvo que estos temas deben coordinarse con el Ministerio de Economía, las Fuerzas Armadas y el sector privado que, según dijo, "ha ofrecido más de 180 ubicaciones de frío" en el país.

Al respecto, la nueva ministra de Defensa, Nuria Esparch, informó que las Fuerzas Armadas reforzarán la lucha contra la pandemia con un amplio despliegue de personal y logística para ayudar en la distribución de la vacuna, mientras que 10.000 militares serán capacitados en técnicas de vacunación.