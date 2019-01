La venezolana Dinorah María Díaz Loreto pidió este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justicia para su padre y hermanos que habrían sido ejecutados extrajudicialmente en Aragua, Venezuela, en el año 2003.

"Estoy aquí con el fin de limpiar el nombre de mi familia de mi padre y hermanos que no se merecían eso. Queremos que se haga justicia porque en Venezuela no fuimos escuchados en ningún momento, y pedir que no se repita esta historia (...) Los pobres no recibimos justicia", expresó Díaz, entre lágrimas, a los jueces.