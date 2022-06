Fotografía de ayer 9 de junio cedida por la Policía Federal de Brasil de los operativos adelantados por miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil, Policía Federal y Policía Civil para encontrar al periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira que se encuentran desaparecidos desde la mañana del domingo en el Valle do Javari, en Vale Do Javari (Brasil). EFE/ Policía Federal De Brasil