Bajo la consigna "No hay democracia ni república si no hay justicia", agrupaciones políticas y sociales convocan a una concentración frente a los Tribunales federales de Buenos Aires hoy lunes para reclamar la libertad de los ex funcionarios kirchneristas que están en prisión acusados de corrupción, a los que llaman "presos políticos". EFE/Juan Ignacio Roncoroni