Fotografía cedida por la organización Clean the World (Limpia el mundo) donde se aprecia un kit de higiene con jabón, champú, pasta de dientes entre otros, que se donan a refugiados y a las personas necesitadas en muchos países. Millones de pastillas de jabón usadas en los hoteles acaban cada día en la basura, un desperdicio con el que el estadounidense Shawn Seipler y su organización Clean the World ayudan a proteger de enfermedades potencialmente mortales a niños de 127 países. EFE/ Clean The World

Fotografía cedida por la organización Clean the World (Limpia el mundo) donde se aprecian cajas con jabones usados de hoteles que serán reciclados para sacar pastillas de jabón que serán donadas a las personas necesitadas. Millones de pastillas de jabón usadas en los hoteles acaban cada día en la basura, un desperdicio con el que el estadounidense Shawn Seipler y su organización Clean the World ayudan a proteger de enfermedades potencialmente mortales a niños de 127 países. EFE/ Clean The World