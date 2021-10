La desesperación y la impotencia por no tener información confirmada se ha apoderado de cientos de personas que buscan saber si entre los al menos 116 presos asesinados el miércoles en la Cárcel Número 1 de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil estaban sus familiares.

"Mi hijo estaba en el pabellón donde ha habido más muertes y quiero saber si es que vive o no. No nos dan ninguna información, me encuentro desesperada", dijo a Efe con la voz entrecortada Isabel Zambrano en el parque Samanes, del norte de Guayaquil.