El cantante estadounidense R. Kelly (c), en una fotografía de archivo. EFE/Tannen Maury

El cantante estadounidense R. Kelly decidió no testificar este miércoles durante el último tramo del juicio por tráfico sexual que se celebra contra él desde hace un mes en Nueva York, y en el que decenas de personas han subido al estrado para relatar sus supuestos abusos.

El que fue una estrella del R&B en la década de 1990 dijo escuetamente a la jueza Ann Connelly que no quería testificar, rechazando así defenderse pero también ser sometido a un duro interrogatorio de los fiscales, según The New York Times.