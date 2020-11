"Entre los cinco y los seis años empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien (...) no practicaba los roles asignados a una mujer", es lo primero que comenta Aldo Peña, un hombre transexual salvadoreño, al preguntar sobre su historia. Una historia marcada por mucho sufrimiento, discriminación, resistencia y lucha.

"Yo no quería jugar con otras niñas o con cosas que la gente me decía que eran para niñas, yo me inclinaba más por las cosas de niños, siempre en todo aspecto", dijo a Efe Peña, de 36 años.