Río de Janeiro despidió este domingo al periodista británico Dom Phillips, asesinado en la Amazonía brasileña junto al indigenista Bruno Araújo Pereira y que fue cremado en medio de las protestas por su muerte y el clamor de justicia levantadas por familia, amigos, colegas y activistas.

El cuerpo de Phillips, que era colaborador del diario británico The Guardian y fue corresponsal de los estadounidenses Washington Post y The New York Times y del también inglés Financial Times, fue velado y cremado en Niteroi, en la región metropolitana de Río de Janeiro, donde pasó la mayor parte de sus quince años en Brasil.