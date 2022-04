Sensores instalados en rocas ubicadas en la isla Rey Jorge, en La Antártica, registraron una temperatura máxima de 34°C el pasado enero, lo que evidencia el avance del cambio climático y pone en peligro la supervivencia de muchas especies, informaron este jueves investigadores chilenos.

Los dispositivos forman parte del "Pole to Pole Marine Biodiversity Observation Network of the Americas", un proyecto internacional en el que más de 30 científicos recogen información en diversas costas del continente americano con el fin de estudiar la biodiversidad marina.