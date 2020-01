Salvador Gómez Colón tiene 17 años, es de Puerto Rico y ha sido uno de los diez adolescentes a los que el Foro de Davos invitó a hablar ante los poderosos del planeta tras enterarse de que con 15 años había recaudado fondos para lámparas solares que sacaron de la oscuridad a miles de familias afectadas por el huracán "María". "Tengo un perfil en Linkedin que uso poco, pero un día me llegó un mensaje de alguien en nombre del Foro, un poco misterioso y que decía que recibiría un mensaje importante en poco tiempo. Unas horas después me llegó la invitación y no podía creerlo", cuenta Salvador a Efe.- EFE/Isabel Saco