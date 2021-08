Benjamín tiene 9 años y le encanta el fútbol, pero no puede patear el balón con sus amigos del barrio porque un golpe o una caída puede significar un nuevo sangrado o hasta la hospitalización, pues padece de hemofilia en Perú, donde solo un tercio de los afectados tiene un diagnóstico y tratamiento.

"Le diagnosticaron a los once meses, ya nace en él, pero no nos habíamos dado cuenta porque no tenemos antecedentes con hemofilia en la familia. Fue con las vacunas. Con cada vacuna se le hinchaba el muslo o el bracito", explicó a Efe la madre de Benjamín, Vivian Agüero.