Steve Suárez, fundador de "Ultimate Gamer", busca convertir a Miami en el "epicentro" global de los videojuegos, convencido de que los latinos "son la mayor demografía de la industria" y que la cuarentena por la COVID-19 es ideal para esta actividad.

"Los hispanos son la mayor demografía de jugadores de videojuegos del mundo. No son los chinos, no son los estadounidenses, no son los europeos, son los latinos", aseguró a Efe el cubano-estadounidense, fundador de la competencia.