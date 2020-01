Me Too movement founder Tarana Burke. EFE/EPA/MICK TSIKAS/Archivo

Dos años después de que el "Me Too" se erigiera en fenómeno global, su fundadora, Tarana Burke, reconoce que el movimiento ha quedado relacionado de forma "inextricable" con el productor Harvey Weinstein pero es contundente al rechazar que lo definan él o los potenciales resultados de su juicio por abusos.

"Él es una persona; él no define este movimiento en absoluto. De hecho, el movimiento no es definido por ningún infractor. Vaya o no Harvey Weinstein a prisión, aún hay gente a la que ha perjudicado. Esa gente necesita ver una rendición de cuentas y necesita recursos para recuperarse", dijo Burke en entrevista con Efe.