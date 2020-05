2 may. 2020

EFE Nueva York (EEUU) 2 may. 2020

Vista el 30 de abril de 2020 de la obra "Thank You", del artista Scott LoBaido, instalada frente a la puerta principal del hospital de Elmhurst en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Jorge Fuentelsaz

Cuando el artista Scott LoBaido instaló su obra "Thank You" frente a la puerta principal del hospital de Elmhurst, en uno de los barrios más afectados por la COVID-19 en Nueva York, para agradecer al personal médico su entrega, no se podía imaginar que su trabajo se convertiría también en un altar improvisado para las víctimas de la pandemia.

Fotos de vidas robadas por el virus como las de Nicolás Abreu o Nora Mera, velas artificiales sobre unas mesitas desmontables, la imagen de un cristo, lazos azules, un padrenuestro escrito en español o un breve obituario ("Era la mejor madre del mundo entero") acompañan a los mensajes de ánimo y agradecimiento escritos espontáneamente por los vecinos del epicentro de la COVID-19.