Fotografía sin fecha de toma, cortesía de Be The Match Latinoamérica, donde se observa a un niño indígena convaleciendo después de una operación, junto a su familia y personal médico en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán (México). EFE/ Be The Match Latinoamérica /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)