El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy a México "por no hacer nada" para detener la caravana de migrantes hondureños, que ayer comenzaron a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos.

"México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos -muchos (migrantes) están todavía en México pero no pueden atravesar nuestro Muro, se necesitan muchos Agentes Fronterizos si no hay ningún Muro. ¡No es fácil!", tuiteó.