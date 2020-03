US President Donald J. Trump. EFE/EPA/Yuri Gripas /ABACA POOL

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio este martes un paso más para trasladar al terreno legal su batalla contra los medios de comunicación generalistas, al demandar al diario The Washington Post a través de su campaña electoral, una semana después de hacer lo mismo con The New York Times.

La campaña de Trump presentó una demanda por difamación ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington, en la que pide que el Post les compense con varios "millones de dólares" por dos artículos publicados el año pasado que, a su juicio, "informaron falsamente de una conspiración con Rusia como si fuera un hecho".