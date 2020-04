El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este domingo en Twitter su actuación frente al coronavirus y arremetió contra medios de comunicación, tras la polémica desencadenada por unas declaraciones suyas en las que dijo que COVID-19 podría tratarse inyectando desinfectante.

"La gente que me conoce y conoce la historia de nuestro país dice que soy el presidente más trabajador en la historia. No lo sé, pero soy un duro trabajador y probablemente he hecho más en estos tres años y medio que cualquier otro presidente en la historia. ¡Las Noticias Falsas (en referencia a los medios) lo odian!", dijo el mandatario.