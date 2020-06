Sophie Pierre-Michel, una joven activista de la organización Strategy for Black Lives, habla a los participantes en la marcha de apoyo a la causa de mujeres de raza negra este viernes en Nueva York (EE. UU). EFE/Nora Quintanilla

Una multitudinaria marcha recorrió este viernes Nueva York, desde la Torre Trump hasta la residencia oficial del alcalde, para expresar apoyo a las mujeres negras y reivindicarlas al frente de la "revolución" que vive EE.UU. tras dos semanas de protestas antirracistas por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.

"Con esta marcha queremos asegurar que las mujeres negras están al frente, que nunca se nos vuelve a olvidar, que no se nos olvida en la política, que no se nos olvida en ningún tipo de reforma que se intente hacer", explicó a Efe una de sus organizadoras, Sophie Pier-Michel, una joven activista de la organización Strategy for Black Lives.