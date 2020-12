No vieron la sangre, ni el fuego. No escucharon los gritos, ni la metralla. No huyeron por las veredas, ni dejaron atrás lo que habían construido con su propias manos convirtiéndose en cenizas; pero todo lo que la barbarie del Ejército salvadoreño destruyó en El Mozote y sitios aledaños en diciembre de 1981 también fue una parte de ellos, de sus vidas.

De las cenizas de la masacre de El Mozote, que dejó unas 1.000 vidas segadas, surge una nueva generación de hijos y nietos de los supervivientes que no temen tomar la batuta en su lucha por rescatar la memoria de sus familiares y por alcanzar justicia en los tribunales.