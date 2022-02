La exdiputada opositora venezolana Olivia Lozano instó este sábado a gobiernos receptores de ciudadanos venezolanos y a organismos multilaterales a diseñar "políticas y acciones" que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes.

"De no hacerlo, nuestra lamentable historia de oprobio no habrá servido de nada en la lucha por la protección de los derechos humanos y la no repetición. Necesario es, en este momento, trabajar junto a gobiernos y organismos multilaterales el diseño de políticas y acciones que lo eviten (la agresión a los migrantes)", apuntó Lozano en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.