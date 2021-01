Los uruguayos que se encuentran en la Base Artigas de la Antártida están en "buen estado" tras el sismo de magnitud 7 en la escala de Richter que sacudió a esa región el sábado, informó este domingo el ministro de Defensa de Uruguay, Javier García.

"Me comuniqué con el jefe, que me transmitió la tranquilidad y buen estado de nuestros compatriotas. Chile emitió alerta por probable tsunami que más tarde canceló. Nuestro contingente no necesitó evacuar", escribió el ministro a través de Twitter.