Fotografía divulgada este viernes por el grupo Southern Progress PAC en la que se registró una maqueta de cómo se verán las vallas publicitarias que dicen "Say Gay" (Di gay), que se están colocando en Florida, en respuesta al llamado proyecto de ley "Don't Say Gay" (No digas gay), firmado el pasado lunes 28 de marzo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/Southern Progress PAC