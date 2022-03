La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava (i), fue registrada este miércoles, junto a la comisionada del condado, Raquel Regalado (c), y al director de operaciones de The Dolphin Company, Renato Lenzi (2d), durante una rueda de prensa, en Miami (Florida, EE.UU.). EFE/Ana Mengotti

El director ejecutivo para Norteamérica de The Dolphin Company, Travis Burke (d), fue registrado este miércoles, junto a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava (i), y al director de operaciones de The Dolphin Company, Renato Lenzi (c), durante una rueda de prensa, en Miami (Florida, EE.UU.). EFE/Ana Mengotti