Un nuevo instrumento destinado a buscar planetas como la Tierra en el sistema estelar más cercano ha comenzado a funcionar en las instalaciones del VLT (Very Large Telescope) situado en el Observatorio Europeo Austral (ESO) de Chile.

El instrumento se denomina NEAR (Near Earths in the AlphaCen Region, o tierras cercanas en la región AlfaCen) y tiene como objetivo ser el primero en observar, de forma directa, un exoplaneta, anunció este martes el ESO en un comunicado.