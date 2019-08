El festival de videojuegos Festigame, el evento gamer más grande de Chile y uno de los más importantes de Latinoamérica, arrancó este viernes una nueva edición con el estreno de videojuegos nacionales e internacionales, la muestra de nuevas tendencias y destacados invitados internacionales.

Según los organizadores, desde el 2012, el evento ha sido vitrina exclusiva de títulos que en sus respectivos momentos aún no habían salido al mercado, dentro de los que se destaca Gears of War 4, Jump Force, Super Smash Bros. Ultimate, Star Wars Battlefront, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y Super Mario Maker.