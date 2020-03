Un equipo de científicos estadounidenses ha descubierto el primer antepasado del árbol genealógico que contiene a la mayoría de los animales conocidos hoy en día, incluidos los humanos, una criatura parecida a un gusano que vivió hace más de 555 millones de años.

La investigación, dirigida por geólogos de la Universidad de California en Riverside, se publica este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).