Imagen del popular videojuego "Among Us". EFE/Foto cedida por la desarrolladora InnerSloth

"Among Us", el considerado fenómeno viral de los videojuegos del pasado año, da el salto de las plataformas móviles y el PC a las consolas de última generación, después de que la compañía InnerSloth haya anunciado su lanzamiento para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series el próximo 14 de diciembre.

Saldrá una versión virtual que, como ocurre con otros videojuegos, tendrá una función de juego cruzado para que usuarios que utilizan distintas plataformas puedan jugar entre sí.