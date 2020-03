Los estudios españoles de videojuegos impulsaron en 2019 su desarrollo internacional con el lanzamiento de producciones "indies" en un mercado que, según los expertos, necesita la consolidación de compañías “de éxito” para crear industria en España, que actualmente ocupa el cuarto puesto europeo en términos de consumo.

Ante este panorama, desarrolladores de los estudios nacionales de The Game Kitchen, Pixelatto, Piccolo Studio, Out of the Blue, Deconstructeam y Gato Studio, han pedido más apoyo institucional, visibilidad y profesionalización para un sector que en 2018 facturó unos 1.676 millones de dólares en España, según cifras del anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).