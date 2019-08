Facebook planea añadir su nombre a las aplicaciones de su propiedad Instagram y WhatsApp, que en el futuro pasarán a bautizarse "Instagram de Facebook" y "WhatsApp de Facebook", según publicaron hoy medios especializados.

"Queremos ser claros acerca de los productos y servicios que son parte de Facebook", indicaron fuentes de la compañía a los portales The Verge y The Information, aunque no matizaron cuándo se producirá este cambio de nombre en las aplicaciones.