El escritor británico George R.R. Martin, conocido en todo el mundo por la saga "A Song of Ice and Fire" en la que se basó la serie de televisión "Game of Thrones", lanzará el videojuego "Elden Ring" junto a Hidetaka Miyazaki, el creador de "Dark Souls".

La confirmación oficial de esta colaboración entre Martin y Miyazaki se dio este domingo durante la conferencia de Microsoft en la antesala de la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que se celebrará del martes al jueves en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (EE.UU.).