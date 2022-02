Un equipo de neurocientíficos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, ha identificado una población de neuronas en el cerebro humano que responde al canto pero no a otros tipos de música.

Estas neuronas, que se encuentran en el córtex auditivo, parecen responder a la combinación específica de voz y música, pero no al habla normal ni a la música instrumental, según los investigadores que, no obstante, reconocen que aún no saben lo que hacen exactamente, por lo que habrá que seguir investigando.