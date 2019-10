Los "millennials" ya "no piensan en manejar", lo que obliga a la industria a cambiar su estrategia para evolucionar hacia el concepto del "transporte como un servicio" y dar prioridad a vehículos eléctricos autónomos, dijo a Efe el brasileño Severiano Macedo, consultor en Transformación Digital para Cisco.

"Los millennials no tienen interés en manejar, mi sueño era trabajar para comprar un coche y hoy mis niños no tienen esa visión, están conectados a la internet, no al coche", afirmó este jueves el experto de la compañía estadounidense a Efe, en el marco del congreso Cisco Live! en México.