La compañía uruguaya Electric Factory lanzará al mercado internacional este año "Read to me", un proyecto que fue premiado en el evento South by Southwest (SXSW) en la categoría Connecting People en la que competía contra compañías de la talla de Microsoft, Airbnb y Google.

Este dispositivo es un proyector interactivo destinado a mejorar el vínculo de los padres con sus hijos a través de la narración de cuentos.