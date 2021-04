Hace 252 millones de años, enormes erupciones volcánicas provocaron un cambio climático que acabó con la mayoría de las especies de la Tierra y dio paso a la Era de los Dinosaurios; fue la mayor extinción masiva del planeta. Hoy un estudio demuestra que ese catastrófico evento fue mucho más rápido en los océanos que en la tierra.

"Este es el primer trabajo que se centra realmente en los vertebrados y el primero en demostrar que lo que ocurrió en el entorno terrestre fue algo exclusivo", dice Ken Angielczyk, paleontólogo del Museo Field y autor principal del artículo publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).