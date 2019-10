Ingresar a un gimnasio para experimentar los últimos lanzamientos de los videojuegos favoritos mientras que en otros espacios ocurren los conciertos también forma parte del Rock in Río para algunos de los asistentes a la actual edición del festival en la ciudad más emblemática de Brasil.

"El Rock in Río no es un festival. Es una experiencia. Usted disfruta el Rock in Río viendo los espectáculos o no viéndolos. Tu no vas a Rock in Río, tu vives el Rock in Río. Me parece maravilloso tener todo esto", explicó a Efe el estudiante Felipe Blanco, de 28 años, uno de los asistentes al festival que pasó por el espacio destinado a los videojuegos dentro de la Ciudad del Rock.