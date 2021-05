20 may. 2021

EFE Madrid 20 may. 2021

La industria del videojuego no solo ha sumado 500 millones de jugadores nuevos en los últimos tres años -impulsados por las versiones para móviles y la interacción social- sino que ha estimado su valor en más de 245.000 millones de euros, superando así a las industrias de cine y música, según el último informe "Gaming: the next superplatform".

"A medida que se expande esta influencia, estamos contemplando la aparición de los videojuegos como un ecosistema de súper plataformas donde los ‘gamers’ pueden conocerse, comunicarse, ver conciertos emitidos en directo, comprar o escuchar música", ha señalado Álvaro Manzano, responsable del área de videojuegos en Accenture en España.