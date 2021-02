El corazón de Apep, un sistema estelar bautizado como el dios egipcio del caos en honor a la espiral de polvo que generan sus estrellas, ha sido observado con la máxima resolución posible por un equipo internacional de astrónomos que, por primera vez, ha podido ver la violenta colisión de vientos que alberga en su interior.

La investigación, publicada en la revista Monthly Notices of The Royal Astronomical Society, ha sido liderada por el astrónomo español Benito Marcote, investigador del Joint Institute for VLBI ERIC (JIVE) de Países Bajos.