PlayStation, propiedad de la japonesa Sony, reveló este miércoles un nuevo tráiler del videojuego "The Last of Us Part II", cuya salida al mercado tuvo que retrasarse del 29 de mayo al 19 de junio a causa de la pandemia mundial de COVID-19.

Ambientada cinco años después de los hechos ocurridos en "The Last of Us" (2013), esta secuela devuelve a los jugadores a unos Estados Unidos devastados por una enfermedad infecciosa que convierte a la población en monstruos hambrientos.